Таким чином військові зупинили наступ росармії у напрямку Сєверодонецька та Лисичанська.

8 полк спецназу, Нацгвардія та 15 ГУ управління військової контррозвідки СБУ знищили залізничні мости, захоплені російськими окупантами.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"З метою зупинення наступу збройних сил росії у напрямку м. Сєвєродонецьк та м. Лисичанськ Луганської області було знищено залізничні мости, захоплені ворогом у ключовому сполученні між м. Рубіжне та м. Сєвєродонецьк. Луганська область", - написав Геращенко у своєму Telegram.

Радник глави МВС опублікував відео підриву важливих для ворога мостів.

Нагадаємо, через підриви переправи на Сіверському Донці окупанти втратили понад 70 одиниць техніки.

Наприкінці квітня українські військові підірвали міст, через який окупанти постачали собі зброю та паливо з Криму.