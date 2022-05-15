Артпідрозділи десантно-штурмових та Сухопутних військ виявили і знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.
Про це повідомили в командуванні ДШВ.
"РСЗВ окупантів намагалися нанести вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак Захисники України присікли їх плани. Наслідки "полювання" вражають", - підкреслили в командуванні.
Серед знищеної ворожої техніки:
- РСЗВ БМ-21 "Град" – дві одиниці;
- РСЗВ БМ-27 "Ураган" – одна одиниця;
- радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна одиниця;
- понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;
- місце зберігання боєприпасів.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти вже втратили в Україні 195 одиниць РСЗВ.
Через підриви переправи на Сіверському Донці російські загарбники позбулися понад 70 одиниць техніки.