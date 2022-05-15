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​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ

З них російські окупанти намагалися нанести вогневі удари по населених пунктах.

​Українські захисники виявили і знищили ворожі "гради", "урагани" і контрбатарейну РЛС, - командування ДШВ
Фото: скріншот відео

Артпідрозділи десантно-штурмових та Сухопутних військ виявили і знищили вогневу позицію реактивної артилерії російських окупантів.

Про це повідомили в командуванні ДШВ.

"РСЗВ окупантів намагалися нанести вогневі удари по мирних населених пунктах нашої країни. Однак Захисники України присікли їх плани. Наслідки "полювання" вражають", - підкреслили в командуванні.

Серед знищеної ворожої техніки:

  • РСЗВ БМ-21 "Град" – дві одиниці;
  • РСЗВ БМ-27 "Ураган" – одна одиниця;
  • радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби (контрбатарейна РЛС) 1Л260 "Зоопарк-1М" – одна одиниця;
  • понад п’ять одиниць транспортної автомобільної техніки;
  • місце зберігання боєприпасів.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти вже втратили в Україні 195 одиниць РСЗВ.

Через підриви переправи на Сіверському Донці російські загарбники позбулися понад 70 одиниць техніки.

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