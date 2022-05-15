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Тиждень-два – і перші потяги почнуть курсувати Харківським метрополітеном, - Терехов

Під час бомбардувань постраждав метроміст.

Тиждень-два – і перші потяги почнуть курсувати Харківським метрополітеном, - Терехов

Запуск Харківського метрополітену планується в найближчі тижні, підтвердив міський голова Ігор Терехов.

Про це повідомляють "Факти".

Терехов заявив про необхідність запустити метро для відновлення звичного функціонування міста. Метрополітен є основним видом транспорту для харків'ян, але в час війни став найбільшим укриттям.

"Буквально з понеділка, 16 травня, почнемо переселяти людей, які живуть на станціях метрополітену, до гуртожитків, надавати їм усі необхідні умови, продукти, медикаменти, постільні речі, дітки ходитимуть до школи, до них ходитимуть учителі. З малюками займатимуться вихователі дитячих садків, створимо нормальні, людські умови для життя", – заявив мер Харкова.

За його словами, фахівці вже перевірили станції та тунелі на ушкодження. Під час бомбардувань постраждав метроміст, але його стан визнали задовільним і дозволили проїзд вагонів метро.

"Сьогодні нам дають висновок, що він поки що в нормальному стані, через нього можна пропускати поїзди метрополітену. Я думаю, тиждень-два – і перші потяги вже почнуть ходити метрополітеном", – резюмував Терехов.

Нагадаємо, що з понеділка, 16 травня, у Харкові відновить роботу частина наземного громадського транспорту. Влада планує запустити чотири трамвайні, вісім тролейбусних і 25 автобусних маршрутів.

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