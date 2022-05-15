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У Мощуні на Київщині відновили газопостачання, – Кулеба

У селищі, де не вцілів жоден будинок, найближчим часом планують відновити електропостачання та зв’язок.

У Мощуні на Київщині відновили газопостачання, – Кулеба
Фото: Макс Требухов

Унаслідок збройної агресії РФ у Мощуні на Київщині не вцілів жоден будинок. Нині в селищі працює координаційний штаб. Його завдання – вирішити гострі гуманітарні потреби мешканців.

Про це повідомив голова гуманітарного штабу області Олексій Кулеба.

"Станом на сьогодні вже відновлене газопостачання і ми докладаємо максимум зусиль, аби в найкоротші терміни повністю відновити електропостачання та зв’язок", – відзвітував Кулеба.

Селище Мощун біля Гостомеля – одне з найбільш постраждалих від російських обстрілів на Київщині. Про ситуацію в селищі читайте в матеріалі "Де постелить клейонку? Репортаж з Мощуна, зруйнованого селища, яке не вдалося захопити росіянам".

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