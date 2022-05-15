Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Поліція показала фото наслідків обстрілів Гуляйполя у Запорізькій області
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
ГоловнаСуспільствоВійна

ОК "Південь" оприлюднило останній запис перемовин крейсера "Москва"

Окупанти підтвердили два влучання ракет.

ОК "Південь" оприлюднило останній запис перемовин крейсера "Москва"
крейсер "Москва"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило останній запис перемовин на підбитому українською ракетою "Нептун" флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва".

"Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потреба порятунку екіпажу", – йдеться в дописі ОК "Південь" у фейсбуці.

Зокрема, радист повідомив про проблемну ситуацію на кораблі.

"Москва" 1-й, дві пробоїни, гвинт став, зарився, нахил 30 градусів, ляже на бік, підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний – мовчить", – кричить зв’язковий.

Також він повідомив, що "немає ходу для зближення" з буксирами.

"Проводимо пасивний порятунок екіпажу", – додав радист.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері 13 квітня українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також