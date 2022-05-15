ОК "Південь" оприлюднило останній запис перемовин крейсера "Москва"

Оперативне командування "Південь" оприлюднило останній запис перемовин на підбитому українською ракетою "Нептун" флагмані Чорноморського флоту РФ крейсері "Москва".

"Крайній запис перемовин крейсера "Москва": кричить про два влучання, крен на бік, потреба порятунку екіпажу", – йдеться в дописі ОК "Південь" у фейсбуці.

Зокрема, радист повідомив про проблемну ситуацію на кораблі.

"Москва" 1-й, дві пробоїни, гвинт став, зарився, нахил 30 градусів, ляже на бік, підтверджую – пробоїна нижче за ватерлінію, місток відрізаний – мовчить", – кричить зв’язковий.

Також він повідомив, що "немає ходу для зближення" з буксирами.

"Проводимо пасивний порятунок екіпажу", – додав радист.

Нагадаємо, в ніч на 14 квітня у Чорному морі затонув флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва". Він був ушкоджений увечері 13 квітня українськими протикорабельними крилатими ракетами "Нептун". Судно почало горіти в Севастопольській бухті.

На початку війни крейсер "Москва" разом з патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" висунули вимогу здатися захисникам острова Зміїний. На що ті відповіли вже легендарною фразою "Русский военный корабль, иди нах..й!"