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РФ кидає всі сили на Луганський напрямок, хоче взяти регіон в кільце, – Гайдай

Наразі війська РФ намагаються захопити дорогу "Лисичанськ-Бахмут".

РФ кидає всі сили на Луганський напрямок, хоче взяти регіон в кільце, – Гайдай
Сергій Гайдай
Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Російське командування кидає всі сили на Луганський напрямок, намагаючись оточити регіон.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай

"Точаться бої під Сєвєродонецьком у селищах Щедрищеве та Воронове. Спостерігаємо скупчення російської техніки біля Попасної. Орки не відмовилися від ідеї відрізати Луганщину, захопивши дорогу "Лисичанськ – Бахмут", тим самим оточивши наші війська в Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську", – розповів він.

Гайдай додав, що росіяни мародерять на тероризують місцеве населення на окупованих територіях. Їм допомагають колаборанти. 

"Не довго вам залишилося, зрадники. На кожного колаборанта чекатиме покарання. Тож побачимося не скоро, тільки через ґрати", – наголосив він. 

Нагадаємо, минулої доби на фронті Луганщини та Донеччини було відбито 12 атак ворога. Знищено вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Близько 40% усіх атак прийшлися на Сєвєродонецьк, стільки ж – на Гірську та Попаснянську громади.

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