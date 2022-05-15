Синєгубов назвав першочергові завдання під час звільнення Харківської області

Він зазначив, що Харківська область є стратегічним напрямком для планів окупантів.

Українські захисники у Харківській області продовжують відтісняти ворога до кордонів Росії. Першочерговим завдання ЗСУ є звільнення від окупантів півночі області.

Про це заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

"Ця інформація (про відсунення окупантів до кордону з РФ, - ред.) відповідає дійсності, однак наразі ми назвати (звільнені, - ред.) населені пункти не можемо, тому що ідуть активні бойові дії, військова операція безпосередньо, щоб не завадити збройним силам, нашим планам. Однак, ми маємо зробити все, щоб ворог вийшов з півночі нашої області і далі вже будемо рухатися на звільнення інших територій", - сказав керівник області.

За його словами, момент переходу до контрнаступу був переломним, оскільки захисники відсунули ворожі сили, чим зменшили кількість обстрілів по Харкову.

"Переломний момент для нас особисто настав тоді, коли наші воїни ціною свого життя вигризали і повертали кожен метр нашої території, і у нас десь 2-3 тижні тому стала відносна тиша. У нас ще є ризики артобстрілів, ракетних обстрілів, з реактивних систем залпового вогню по самому місту Харкову", - додав Синєгубов.

Також він зазначив, що Харківська область є стратегічним напрямком, оскільки РФ планує таким чином створити "коридор" на Луганську та Донецьку області, щоб збільшити там військову присутність.

"Наше завдання вибити його (ворога, - ред.) звідти, фактично перерізавши ту артерію, по якій йде логістика до цих областей. Крім того, ворог дуже чітко розуміє, що як тільки ми дамо слабину хоч на будь-якому напрямку, то він одразу цим скористається. Ми розуміємо, що надії взяти Харків, Харківську область він не залишає", - підкреслив керівник ОВА.

Також за словами Синєгубова, до Харкова щодня повертається близько 2 тис. осіб.

Згідно з даними ОВА, у Харкові 15 травня обстріли не зафіксовані. Вночі в Харківському районі окупанти обстріляли склад, масштабну пожежу загасили рятувальники. Постраждалих немає.