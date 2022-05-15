Військові РФ одинадцять разів обстріляли Сєвєродонецьк: на "Азоті" спалахнула пожежа

Минулої доби загарбники продовжили обстріли Луганської області. Близько 40% усіх атак прийшлися на Сєвєродонецьк, стільки ж – на Гірську та Попаснянську громади.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської області Сергій Гайдай.

"Руйнувань дуже багато. Це – 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити підприємство "Азот". Вчора зранку після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", – написав він.

Фото: Telegram Сергія Гайдая Наслідки обстрілів Луганської області 14 травня

За словами Гайдая, троє жителів Врубівки поранені. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три – в Лисичанську, де ворог наніс авіаудар, два – в Рубіжному.

Також зруйновано дев'ять будинків в Комишувасі, є влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Є руйнування в Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці.

На фронті Луганщини та Донеччини за учора відбито 12 атак ворога. Знищено вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Раніше повідомлялося про те, що у Сєвєродонецьку окупанти пошкодили близько 70% житлових будинків.