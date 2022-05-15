Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
Ситуація на Кінбурнській косі наближається до катастрофічної, - Денісова
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
До Криму звозять вбитих окупантів з острова Зміїний, - розвідка
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
Пухнастий батальйон. Як тварини допомагають на війні
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
З'явилися нові фото захисників Азовсталі
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
Росія відводить війська від Харкова, вивозить техніку і майно з Білорусі, – Генштаб
На дорогах Вознесенська та Нової Одеси обладнані тимчасові будови для проїзду, - ОП
На дорогах Вознесенська та Нової Одеси обладнані тимчасові будови для проїзду, - ОП
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Завтра Київрада розгляне передачу приміщення психіатричної лікарні до фонду, який контролюється російськими олігархами
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
Окупант з Бурятії відмовляється воювати в Україні, а його мати переконує залишитись, - перехоплена розмова
ГоловнаСуспільствоВійна

Військові РФ одинадцять разів обстріляли Сєвєродонецьк: на "Азоті" спалахнула пожежа

Зазнали руйнувань одинадцять багатоповерхівок і технікум. 

Військові РФ одинадцять разів обстріляли Сєвєродонецьк: на "Азоті" спалахнула пожежа
Сергій Гайдай
Фото: luganskua.com

Минулої доби загарбники продовжили обстріли Луганської області. Близько 40% усіх атак прийшлися на Сєвєродонецьк, стільки ж – на Гірську та Попаснянську громади.

Про це повідомив у Telegram голова Луганської області Сергій Гайдай.

"Руйнувань дуже багато. Це – 11 багатоповерхівок у нових та старих районах міста, в декількох з них сталося займання квартир. Росіяни влучили в будівлю технікуму та продовжують нищити підприємство "Азот". Вчора зранку після чергового прильоту полум'я охопило один із виробничих цехів", – написав він. 

Наслідки обстрілів Луганської області 14 травня
Фото: Telegram Сергія Гайдая
Наслідки обстрілів Луганської області 14 травня

За словами Гайдая, троє жителів Врубівки поранені. У Новодружеську поранено жінку, зруйновано два будинки. Ще три – в Лисичанську, де ворог наніс авіаудар, два – в Рубіжному.

Також зруйновано дев'ять будинків в Комишувасі, є влучання в будівлі селищної ради та будинку культури. Є руйнування в Верхньокаменці, Оріховому, Катеринівці.

На фронті Луганщини та Донеччини за учора відбито 12 атак ворога. Знищено вісім танків, п'ять артилерійських систем, дев'ять одиниць бойової броньованої техніки, п'ять ворожих автомобілів. Підрозділи ППО збили шість безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" та один тактичний розвідувальний БпЛА "Елерон".

Раніше повідомлялося про те, що у Сєвєродонецьку окупанти пошкодили близько 70% житлових будинків

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також