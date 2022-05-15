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Наступ на Донбасі відстав від графіка і втратив темп, – розвідка Великої Британії

Російській армії не вдалося захопити значні території, проте вона зазнала великих втрат. 

Наступ на Донбасі відстав від графіка і втратив темп, – розвідка Великої Британії
Міністерство оборони Великої Британії
Фото: Anadolu Agency

Попри дрібні початкові досягнення Росія не змогла досягти значних територіальних здобутків на Донбасі за останній місяць, зберігаючи при цьому стабільно високий рівень виснаження.

Про це повідомляє у Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки. 

"Зараз Росія, ймовірно, втратила третину сухопутних бойових сил, залучених в Україні з лютого", – йдеться у повідомленні.

Розвідка Британії прогнозує, що ці втрати, швидше за все, будуть посилюватися через знищення критичних факторів, таких як мостове обладнання та розвідка, спостереження та розвідувальні безпілотники.

Обладнання для переправ не вистачало окупантам з самого початку війни, уповільнюючи та обмежуючи наступальний маневр.

Росіяни також відчувають потребу у більшій кількості безпілотників, адже їхні вразливі для української ППО. 

Наступ Росії на Донбасі втратив темп і значно відстав від графіка.

"За нинішніх умов навряд чи Росія різко прискорить темпи просування протягом наступних 30 днів", – прогнозує розвідка.

Нагадаємо, 12 травня британська розвідка повідомляла про те, що наступальні дії армії РФ розгортаються відразу на п'ятьох напрямках: Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському. 

Головним завданням противника було встановлення повного контролю над Рубіжним і захоплення Лимана та Сєвєродонецька.

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