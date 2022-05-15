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Війська РФ з "Ураганів" обстріляли громаду на Дніпропетровщині

Снаряди спали між селами, постраждалих немає.

Війська РФ з "Ураганів" обстріляли громаду на Дніпропетровщині
Ракетні системи залпового вогню "Ураган"
Фото: armyinform.com.ua

Вночі 15 травня ворог обстріляв Широківську громаду у Дніпропетровській області.

Про це у Telegram написав голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Ніч знову з тривогою... Опівночі ворог двічі обстріляв Широківську громаду, що у Криворізькому районі. Били з "Ураганів", – написав він.

Резніченко додав, що снаряди впали між селами, тож ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вранці 12 травня російські військові обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Вогонь вівся з ракетних систем залпового вогню "Ураган".

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