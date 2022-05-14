Росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, – Павло Кириленко

За сьогодні, 14 травня, росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
Росіяни вбили двох мирних мешканців у Богородичному і одного у Кераміку.
Кириленко додав, що у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.
Наразі немає можливості встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, окупанти продовжують вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони Збройних сил України. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.