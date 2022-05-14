Росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, – Павло Кириленко

За сьогодні, 14 травня, росіяни вбили ще трьох мирних мешканців Донеччини.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Росіяни вбили двох мирних мешканців у Богородичному і одного у Кераміку.

Кириленко додав, що у Бахмуті медичну допомогу було надано двом людям, пораненим у Луганській області.

Наразі немає можливості встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, окупанти продовжують вогневий вплив вздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони Збройних сил України. Найбільша активність окупантів зберігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.