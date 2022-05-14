З Попасної масово вивозять українців на окуповані території, мобілізують без медкомісії, – Гайдай

На війну можуть відправляти і жінок.

З міста Попасна на Луганщині масово вивозять українців на раніше окуповані території, аби мобілізувати та змусити воювати проти України.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Є інформація, що окупанти починають мобілізувати без медкомісії, до того ж на війну почнуть відправляти і жінок”, – зазначив він.

Гайдай додав, що Луганщина не живе, а виживає – комунікацій немає.

“Люди не виходять з укриттів. Дізнатися чи живі люди – родичі не можуть, мобільний зв’язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарка, вода, яку привозять ДСНС та Віра в ЗСУ!”, – сказав голова ОВА.

Він додав, що поновлена евакуацію – сьогодні вивезли 25 людей з Сєвєродонецька та Врубівки.

“Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк та прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен “для галочки”, дорога – аби відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто взяти оточити її”, – підсумував Гайдай.

Нагадаємо, за минулу добу війська РФ 30 разів обстріляли Луганщину. Половина обстрілів протягом 13 травня зафіксована у Гірській та Попаснянській громадах. Там ворог учора зруйнував ще 50 будинків.