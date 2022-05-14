Поліція розповіла про рівень злочинності у Києві після вторгнення Росії

З моменту початку вторгнення Росії у Києві рівень злочинності знизився майже на 50%. Зараз криміногенна ситуація в місті повністю контрольована.

Про це під час загальнонаціонального телемарафону заявив начальник поліції Києва Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна.

"У перші дні повномасштабного вторгнення РФ громадяни покидали Київ, і, звісно, злочинці також покидали територію міста, побоюючись за своє життя. Наразі ситуація контрольована. І з початку вторгнення ми бачимо зниження злочинності майже на 50%", - заявив Вигівський.

Також він додав, що майже на 60% знизилась кількість крадіжок, розбійних нападів. Також на 60% зменшилась кількість скоєних грабежів .

При цьому у столиці на лінію 102 від 24 лютого загалом надійшло понад 130 тисяч звернень громадян різного характеру.

У березні повідомлялось, що кількість заяв про кримінальні та адмінправопорушення зменшилась у понад 2,5 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.