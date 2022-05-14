Київрада підтримала перенесення 47 пам’ятних об’єктів, пов’язаних з Росією та СРСР

Ці пам’ятні об’єкти будуть переміщені до спеціально визначених місць зберігання.

Київрада ухвалила рішення про перенесення 47 пам'ятних об’єктів, які відображають радянські та російські історичні та пропагандистські наративи.

Про це повідомив кореспондент Lb.ua з засідання Київської міської ради.

Ці пам’ятні об’єкти будуть переміщені до спеціально визначених місць зберігання.

З такою ініціативою виступили депутати Київради Ксенія Семенова та Аліна Михайлова. Авторка проекту рішення Київради Ксенія Семенова розповіла, що проєкт рішення викликав великий резонанс, від громадськості надійшло багато пропозицій, які будуть детально опрацьовані експертами.

“Україна веде війну з Російською Федерацією не тільки зброєю і військом, а і сенсами. Зараз абсолютно неприйнятно і навіть травмуюче для киян бачити в просторі міста елементи комуністичної і російської імперської пропаганди”, – розповіла Ксенія Семенова.

Переміщення таких об’єктів має відбутись впродовж року. Очікується, що першочергово будуть демонтовані об’єкти, які можна демонтувати швидше. Більше часу знадобиться для перенесення об’єктів, які є пам’ятками культури, і для демонтажу яких потрібні додаткові погодження.

Остаточний перелік об’єктів затвердить експертна група, яка складатиметься з експертів Міністерства культури, Українського інституту національної пам’яті, профільних інститутів Національної академії наук України.

В орієнтовному переліку об’єктів, затвердженому Київрадою, було затверджено 47 об’єктів –пам’ятників, пам’ятних знаків, меморіальних дошок:

Аллея памяти героев. Заложено комсомольцами, молодежью Днепровского района г. Киева

Білодіду Івану

Бойку Петру Олександровичу

Бурмистенку Михайлу — 2 мемораільних дошки

Василевській Ванді

Ватутіну Миколі

Вітте Сергію

Георгіївська стрічка на станції метро Героїв Дніпра (зі збереженням загального художнього оформлення станції)

Гречку Андрію

Екіпажу бронепоїзда «Таращанець»

Жмаченку Пилипу — 4 меморіальних дошки

Зміна року “1941” на “1939” на вході до Меморіалу Вічної Слави (зі збереженням художнього рішення зокрема у шрифтах)

Обеліск «Місто-герой Київ»: зображення Володимира Леніна, зміна років “1941” на “1939” розміщених по обидві сторони обеліску, зірки по бічних сторонах, анотаційна дошка з зіркою російською мовою біля обеліску "Проспект Победы назван в ознаменование 40-летия победы советского народа в великой отечественной войне 1941-1945 гг." (зі збереженням художнього рішення зокрема у шрифтах)

Зображення поєднання серпа та молота на мості імені Є. О. Патона (зі збереженням художнього рішення, проведенням конкурсу на встановлення нових елементів)

“Кадетам, суворовцам, военным лицеистам, которые погибли на поле битвы, умерли от ран и болезней и отдали душу свою за Веру и Отчизну“

Карбишеву Дмитру — пам’ятник і 4 меморіальні дошки

Кирпоносу Михайлу

Ковпаку Сидору

Композиція на честь Переяславської Ради. У Центрі — постаті Богдана Хмельницького та московського посла Василя Бутурліна.

Корнєєву Георгію Іллічу

Космодем’янській Зої

Костікову Андрію

Кравченку Андрію

Кроніку Олександру

Кулакову Миколі

Ленгніку Фрідріхові

Медальйони із радянськими зображеннями

Монумент робітників – росіянина й українця, що тримають у руках герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік

Островському Миколі

Пушкіну Олександру — 2 пам’ятники і погруддя

Пушкіну Олександру

Пушкіну Олександру

Рибалку Павлу — пам’ятник і дві меморіальних дошки

Учасникам Січневого збройного повстання 1918 року

Федорову Олексію

Чкалову Валерію (з перенесенням в Музей авіації)

Щорсу Миколі.

Нагадаємо, Київська міська рада ухвалила рішення щодо декомунізації назви арки Дружби народів. Тепер це - Арка Свободи українського народу.