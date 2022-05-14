Військові розробили план оборони Києва на випадок повторного наступу окупантів

Хоча загрози Києву зараз немає, але військове керівництво розробило план оборони на випадок повторного наступу ворога.

Про це в ефірі національного телемарафону сказав начальник штабу Київської військової адміністрації Сергій Корнійчук, повідомляє Укрінформ.

«Безпосередньої загрози столиці сьогодні немає. Але враховуючи, що столиця – це великий політичний та економічний центр, Київ завжди буде однією з головних стратегічних цілей противника. Враховуючи це, ми готуємося до найгіршого сценарію - це повторний наступ», - сказав Корнійчук.

За його словами, на випадок повторного наступу ворога військове керівництво розробило план оборони Києва, врахувавши усі недоліки й прорахунки під час такого наступу на початку війни.

«Ставляться завдання як військовим, так і цивільним щодо підготовки до оборони. В цьому плані передбачено форми й способи дій військ, а також підготовки інфраструктури. В тому числі фортифікаційне обладнання рубежів, позицій, починаючи з дальніх підступів до кварталів у центрі міста», - зазначив Корнійчук.

Нагадаємо, що щодня до Києва повертаються залізницею понад 11 тис. осіб, усі рейси із заходу до столиці заповнені на 95%.

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиця продовжує лишатися головною ціллю Росії. У коментарі він зазначив, що занепокоєний можливістю застосування ворогом тактичного ядерного озброєння. Кличко ще раз нагадав, що гарантувати безпеку киянам наразі неможливо.