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Збірна України з баскетболу вперше в історії виграла Дефлімпіаду і закликала звільнити захисників Азовсталі

У фіналі команда під керівництвом Станіслава Каковкіна переграла збірну США.

Збірна України з баскетболу вперше в історії виграла Дефлімпіаду і закликала звільнити захисників Азовсталі
Фото: paralympic.org.ua

Чоловіча збірна України з баскетболу здобула золоті нагороди на Дефлімпіаді-2021. У фіналі команда під керівництвом Станіслава Каковкіна переграла збірну США з рахунком 91:66.

Про перемогу збірної, яка стала першою в історії України за всі роки участі в Дефлімпіадах у цьому виді спорту, повідомили у Національному комітеті спорту людей з інвалідністю.

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Після матчу команда виступила із закликом зупинити війну в Україні та врятувати захисників Маріуполя, які перебувають в оточенні й під постійними обстрілами на металургійному комбінаті "Азовсталь". На одному із синьо-жовтих прапорів, які тримали представники команди, було написано "Save Azovstal" ("Врятуйте Азовсталь").

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Варто додати, що Україна вже перетнула позначку в 50 золотих медалей на Дефлімпійських іграх.

Дефлімпійські ігри – санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей із вадами слуху.

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