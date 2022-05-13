Для Ярмоленка цей сезон останній у "Вест Гемі"

Головний тренер "хамерс" Девід Моєс підтримує рішення футболіста і не наполягатиме на продовженні угоди.

Український півзахисник Андрій Ярмоленко збирається залишити "Вест Гем" після того, як наприкінці червня мине термін його контракту, повідомляє ВВС.

Головний тренер "хамерс" Девід Моєс підтримує рішення футболіста і не наполягатиме на продовженні трудової угоди, хоча в ній передбачена така опція.

У поточному сезоні Ярмоленко взяв участь у 31 матчі, але при цьому зіграв у сумі лише 1033 хвилини (290 хвилин у матчах АПЛ). За цей час забив три голи і зробив стільки само результативних передач.

Улітку 2018 року "Вест Гем" підписав Ярмоленка з дортмундської "Боруссії" за 17,5 млн фунтів.

Нагадаємо, у травні "Вест Гем" спільно з Ярмоленком запустив збір коштів для українців.