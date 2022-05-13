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Для Ярмоленка цей сезон останній у "Вест Гемі"

Головний тренер "хамерс" Девід Моєс підтримує рішення футболіста і не наполягатиме на продовженні угоди.

Для Ярмоленка цей сезон останній у "Вест Гемі"
Мойєс дякує Ярмоленко за гру
Фото: EPA/UPG

Український півзахисник Андрій Ярмоленко збирається залишити "Вест Гем" після того, як наприкінці червня мине термін його контракту, повідомляє ВВС.

Головний тренер "хамерс" Девід Моєс підтримує рішення футболіста і не наполягатиме на продовженні трудової угоди, хоча в ній передбачена така опція.

У поточному сезоні Ярмоленко взяв участь у 31 матчі, але при цьому зіграв у сумі лише 1033 хвилини (290 хвилин у матчах АПЛ). За цей час забив три голи і зробив стільки само результативних передач.

Улітку 2018 року "Вест Гем" підписав Ярмоленка з дортмундської "Боруссії" за 17,5 млн фунтів.

Нагадаємо, у травні "Вест Гем" спільно з Ярмоленком запустив збір коштів для українців.

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