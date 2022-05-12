Nike розірвав контракт із московським "Спартаком"

Бренд співпрацював з "гладіаторами" з 2005 року.

Компанія Nike розірвала контракт з московським "Спартаком", повідомляє пресслужба клубу.

Бренд Nike співпрацював з "гладіаторами" з 2005 року.

Нагадаємо, що всі російські клуби усунуто від міжнародних змагань, як і національну збірну.