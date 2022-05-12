Nike розірвав контракт із московським "Спартаком"

Компанія Nike розірвала контракт з московським "Спартаком", повідомляє пресслужба клубу.
Бренд Nike співпрацював з "гладіаторами" з 2005 року.
Нагадаємо, що всі російські клуби усунуто від міжнародних змагань, як і національну збірну.
Бренд співпрацював з "гладіаторами" з 2005 року.
Компанія Nike розірвала контракт з московським "Спартаком", повідомляє пресслужба клубу.
Бренд Nike співпрацював з "гладіаторами" з 2005 року.
Нагадаємо, що всі російські клуби усунуто від міжнародних змагань, як і національну збірну.