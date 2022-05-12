Ребров привів "Аль-Айн" до титулу чемпіона ОАЕ

Керований українцем Сергієм Ребровим "Аль-Айн" офіційно став чемпіоном ОАЕ сезону-2021/22.

У рамках 23 туру підлеглі Реброва розгромили "Аль-Джазіру" (5:0) і за три тури до фінішу чемпіонату забезпечили собі 10-очковий відрив від найближчого суперника.

تاريـخ من ذهـب 🥇



تحديث جديد في البطولات 37 🏆#نادي_العين 💜 pic.twitter.com/fnxJ7mLBwp — نادي العين (@alainfcae) May 11, 2022

Отже, Ребров завоював з арабським клубом другий трофей за сезон. Раніше "Аль-Айн" став володарем Кубка Арабської затоки, обігравши "Аль-Ахлі" в серії пенальті.