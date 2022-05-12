Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
ГоловнаСпорт

Ребров привів "Аль-Айн" до титулу чемпіона ОАЕ

Команда зробила цього сезону дубль.

Ребров привів "Аль-Айн" до титулу чемпіона ОАЕ
Сергій Ребров
Фото: alainclub.ae

Керований українцем Сергієм Ребровим "Аль-Айн" офіційно став чемпіоном ОАЕ сезону-2021/22.

У рамках 23 туру підлеглі Реброва розгромили "Аль-Джазіру" (5:0) і за три тури до фінішу чемпіонату забезпечили собі 10-очковий відрив від найближчого суперника.

Отже, Ребров завоював з арабським клубом другий трофей за сезон. Раніше "Аль-Айн" став володарем Кубка Арабської затоки, обігравши "Аль-Ахлі" в серії пенальті.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: ,
Читайте також