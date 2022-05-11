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"Шахтар" зібрав для України $100 тисяч на NFT-аукціоні

Гроші спрямують на гуманітарні потреби постраждалих від війни.

"Шахтар" зібрав для України $100 тисяч на NFT-аукціоні
Фото: ФК "Шахтар"

"Шахтар" та блокчейн-компанія Binance проводять благодійний аукціон для допомоги українцям, які постраждали від війни.

Уже протягом перших 15 години проведення аукціону на платформі Binance NFT Marketplace було продано всі 10 000 містері-боксів (коробок із сюрпризом). У такий спосіб вдалося зібрати 100 тисяч доларів, повідомляє пресслужба "гірників".

Усі кошти буде передано до благодійних фондів Shakhtar Social та Binance Charity Foundation. Ці гроші спрямують на підтримку переселенців, дітей і постраждалих від війни українців, які потребують гуманітарної допомоги.

Аукціон триває, і ще є кілька лотів – це футболки "Шахтаря" з автографами гравців і тренерів команди із лімітованої серії Football for Peace ("Футбол в ім’я миру").

Придбати унікальні лоти можна на майданчику Binance NFT до 14 травня.

Нагадаємо, Binance NFT – одна з найбільш швидко зростаючих платформ, яка є торговим NFT-майданчиком компанії Binance, провідної світової екосистеми блокчейнів та провайдера криптовалютної інфраструктури.

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