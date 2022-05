„You’ll never walk alone“ - unser neues Heimtrikot mit ganz besonderer Botschaft! 🕊️

Die limitierten Sondertrikots gibt es ab sofort in den Fanshops. 10 Euro werden an die Better World Stiftung zu Gunsten der Ukraine-Hilfe gespendet. #mainz05 pic.twitter.com/5C6wP92WmA