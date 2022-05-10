Клуб німецької Бундесліги "Майнц" презентував комплект домашньої форми на наступний сезон.

Екіпірування клубу зі столиці землі Рейнланд-Пфальц виконане у традиційному червоному кольорі. На грудях футболки розміщено логотип благодійного спонсора клубу та слова: "You'll never walk alone" ("Ти ніколи не йтимеш один" - прим.) LB.ua), - які виконані в синьо-жовтому кольорі.

„You’ll never walk alone“ - unser neues Heimtrikot mit ganz besonderer Botschaft! 🕊️

Die limitierten Sondertrikots gibt es ab sofort in den Fanshops. 10 Euro werden an die Better World Stiftung zu Gunsten der Ukraine-Hilfe gespendet. #mainz05 pic.twitter.com/5C6wP92WmA — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) May 9, 2022

Футболісти німецького клубу під час відеопрезентації звернулися до спортивної спільноти.

"Кожен тиждень ми виходимо на поле та граємо у футбол. Це чудово. Це стосується нас, це об'єднує нас. Але у світі відбуваються речі, через які футбол видається неактуальним.

Боротьба. Вбивства. Люди втрачають своїх близьких. Безглузді війни у всьому світі. Щотижня ми співаємо "You'll never walk alone", і це не лише про футбол. Це про підтримку страждаючих людей. Це не лише боротьба один за одного на полі, це боротьба за мир”, - йдеться у зверненні.

Зазначається, що дане екіпірування лімітоване. Її можна придбати у фан-шопах "Майнца". З кожної проданої футболки клуб виділить 10 євро, які передадуть до фонду "Better world" на допомогу Україні.

Додамо, що за тур до фінішу чемпіонату "Майнц" посідає екваторне 9-е місце у турнірній таблиці.

Раніше гравці Бундесліги записали емоційне відеозвернення на підтримку України.