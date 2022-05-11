Збірна України здобула ще 14 медалей на дев'ятий день Дефлімпіади-2021

Нашу збірну вже не наздогнати у медальному заліку.

Збірна України в 9-й день Дефлімпіади-2021 (спортивні змагання людей з порушеннями слуху) встановила новий рекорд за кількістю виграних медалей на Іграх у бразильському Кашіас-ду-Сул.

Відразу на 14 нагород поповнили скарбничку нашої команди – 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові.

Усі медалі України у дев'ятий день Дефлімпіади-2021.

Золото:

Віолетта Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);

Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування);

Дмитро Левін (спортивне орієнтування);

Римма Філімошкіна (легка атлетика, метання молота);

Анастасія Сидоренко (легка атлетика, біг на 1500 м).

Срібло:

Дмитро Петренко (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);

Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м);

Яна Мельник (спортивне орієнтування);

Олександр Санькін (спортивне орієнтування);

Юлія Кисельова (легка атлетика, метання молота);

Юлія Шаповал (легка атлетика, біг із бар'єрами на 100 м);

Юлія Матвієвська (легка атлетика, стрибки завдовжки).

Бронза:

Ганна Андросович (спортивне орієнтування);

Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування).

Варто також сказати, що на даний момент у скарбничці України 103 медалі, що є новим рекордом для нашої команди. Попередній рекорд становив 99 нагород, його було встановлено на Дефлімпіаді-2017.

Україна продовжує впевнено очолювати загальний медальний залік.

Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10).