Збірна України здобула ще 14 медалей на дев'ятий день Дефлімпіади-2021

Збірна України в 9-й день Дефлімпіади-2021 (спортивні змагання людей з порушеннями слуху) встановила новий рекорд за кількістю виграних медалей на Іграх у бразильському Кашіас-ду-Сул.
Відразу на 14 нагород поповнили скарбничку нашої команди – 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові.
Усі медалі України у дев'ятий день Дефлімпіади-2021.
Золото:
- Віолетта Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);
- Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування);
- Дмитро Левін (спортивне орієнтування);
- Римма Філімошкіна (легка атлетика, метання молота);
- Анастасія Сидоренко (легка атлетика, біг на 1500 м).
Срібло:
- Дмитро Петренко (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);
- Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м);
- Яна Мельник (спортивне орієнтування);
- Олександр Санькін (спортивне орієнтування);
- Юлія Кисельова (легка атлетика, метання молота);
- Юлія Шаповал (легка атлетика, біг із бар'єрами на 100 м);
- Юлія Матвієвська (легка атлетика, стрибки завдовжки).
Бронза:
- Ганна Андросович (спортивне орієнтування);
- Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування).
Варто також сказати, що на даний момент у скарбничці України 103 медалі, що є новим рекордом для нашої команди. Попередній рекорд становив 99 нагород, його було встановлено на Дефлімпіаді-2017.
Україна продовжує впевнено очолювати загальний медальний залік.
Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10).
- Україна – 103 медалі (47 золотих, 29 срібних, 27 бронзових);
- США – 41 медаль (18/5/18);
- Японія – 30 медалей (12/8/10);
- Південна Корея – 33 медалі (8/13/12);
- Іран – 25 медалей (8/7/10);
- Польща – 35 медалей (7/19/9);
- Франція – 12 медалей (6/2/4);
- Італія – 18 медалей (4/8/6);
- Індія – 6 медалей (4/0/2);
- Туреччина – 28 медалей (2/12/14).