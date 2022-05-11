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Збірна України здобула ще 14 медалей на дев'ятий день Дефлімпіади-2021

Нашу збірну вже не наздогнати у медальному заліку.

Збірна України здобула ще 14 медалей на дев'ятий день Дефлімпіади-2021
Фото: deafsport.org.ua

Збірна України в 9-й день Дефлімпіади-2021 (спортивні змагання людей з порушеннями слуху) встановила новий рекорд за кількістю виграних медалей на Іграх у бразильському Кашіас-ду-Сул.

Відразу на 14 нагород поповнили скарбничку нашої команди – 5 золотих, 7 срібних та 2 бронзові.

Усі медалі України у дев'ятий день Дефлімпіади-2021.

Золото:

  • Віолетта Ликова (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);
  • Ганна Федосєєва (спортивне орієнтування);
  • Дмитро Левін (спортивне орієнтування);
  • Римма Філімошкіна (легка атлетика, метання молота);
  • Анастасія Сидоренко (легка атлетика, біг на 1500 м).

Срібло:

  • Дмитро Петренко (кульова стрільба, малокаліберна гвинтівка, 50 м, лежачи);
  • Сергій Фомін (кульова стрільба, швидкісна стрільба з малокаліберного пістолета, 25 м);
  • Яна Мельник (спортивне орієнтування);
  • Олександр Санькін (спортивне орієнтування);
  • Юлія Кисельова (легка атлетика, метання молота);
  • Юлія Шаповал (легка атлетика, біг із бар'єрами на 100 м);
  • Юлія Матвієвська (легка атлетика, стрибки завдовжки).

Бронза:

  • Ганна Андросович (спортивне орієнтування);
  • Руслан Ніколаєнко (спортивне орієнтування).

Варто також сказати, що на даний момент у скарбничці України 103 медалі, що є новим рекордом для нашої команди. Попередній рекорд становив 99 нагород, його було встановлено на Дефлімпіаді-2017.

Україна продовжує впевнено очолювати загальний медальний залік.

Медальний залік Дефлімпіади-2021 (топ-10).

  1. Україна – 103 медалі (47 золотих, 29 срібних, 27 бронзових);
  2. США – 41 медаль (18/5/18);
  3. Японія – 30 медалей (12/8/10);
  4. Південна Корея – 33 медалі (8/13/12);
  5. Іран – 25 медалей (8/7/10);
  6. Польща – 35 медалей (7/19/9);
  7. Франція – 12 медалей (6/2/4);
  8. Італія – 18 медалей (4/8/6);
  9. Індія – 6 медалей (4/0/2);
  10. Туреччина – 28 медалей (2/12/14).
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