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Україна виборола 12 медалей у п'ятий день Дефлімпіади-2021

Наша збірна впевнено лідирує в медальному заліку.

Черговий день Дефлімпіади-2021 у бразильському Кашіас-ду-Сулі приніс у скарбничку збірної України 12 нагород у п'яти видах спорту: 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові.

Фото: deafsport.org.ua

Тріумфу українці досягли у спортивному орієнтуванні – і в чоловічих, і в жіночих змаганнях зуміли зайняти весь подіум.

Чоловіча та жіноча збірні України з настільного тенісу також принесли у скарбничку України по "золоту".

Велосипедистка Єлизавета Топчанюк виграла індивідуальні шосейні перегони на 44 км. Для Єлизавети це вже третє "золото" на цих Іграх.

Єлизавета Топчанюк
Фото: deafsport.org.ua
Єлизавета Топчанюк

Дві срібні медалі Україна виборола у плаванні у змішаній естафеті 4х100 та у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 м (Олексій Лазебник).

Окрім того, Владислав Кремляков став бронзовим призером у плаванні на дистанції 50 м на спині.

Владислав Кремляков
Фото: deafsport.org.ua
Владислав Кремляков

Таким чином, за підсумками п'яти днів змагань в активі України вже 58 медалей (з них 29 золотих) і наша команда далі впевнено очолює медальний залік. Вона близька до повторення результату 2003 року, коли єдиний раз в історії виграла медальний залік.

Зазначимо, що на трьох останніх Дефлімпіадах Україна фінішувала другою в заліку.

Дефлімпіада-2021 завершиться 15 травня. Загалом на змаганнях буде розіграно 209 комплектів нагород.

Дефлімпійські ігри — санкціоновані Міжнародним олімпійським комітетом спортивні змагання найвищого рівня для людей, що не чують.

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