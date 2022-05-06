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Усик готовий повернутися до крузервейту заради бою з Канело

Егіс Клімас не відкидає такого варіанта.

Усик готовий повернутися до крузервейту заради бою з Канело
Фото: Boxing News

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) готовий повернутися до рідного для нього крузервейту заради поєдинку з абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі мексиканцем Саулем Канело Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Принаймні таке припущення зробив промоутер українця Егіс Клімас.

"Канело й Усик? Прошу дуже. Заради цього бою Усик зробить ліміт крузервейту. Але нехай Канело спершу сфокусується на поєдинку з Біволом", - написав Клімас.

Додамо, що Альварес піднявся в напівважку вагу, щоб провести поєдинок проти володаря пояса WBA Дмитра Бівола (19-0, 11 KO).

Бій відбудеться в ніч із 7 на 8 травня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Канело прагне звання найкращого боксера в історії, ставши найсильнішим у черговому дивізіоні.

Тим часом Усик готується до реваншу з Ентоні Джошуа.

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