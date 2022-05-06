Усик готовий повернутися до крузервейту заради бою з Канело

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 KO) готовий повернутися до рідного для нього крузервейту заради поєдинку з абсолютним чемпіоном світу у другій середній вазі мексиканцем Саулем Канело Альваресом (57-1-2, 39 KO).

Принаймні таке припущення зробив промоутер українця Егіс Клімас.

"Канело й Усик? Прошу дуже. Заради цього бою Усик зробить ліміт крузервейту. Але нехай Канело спершу сфокусується на поєдинку з Біволом", - написав Клімас.

Eddie Hearn on Canelo Alvarez: "He genuinely believes he can beat Oleksandr Usyk for the world heavyweight title. He said to me, 'If you can make that fight at 1lb above cruiserweight (200lbs), I will beat him.'" [@JOE_co_uk] — Michael Benson (@MichaelBensonn) May 4, 2022

Додамо, що Альварес піднявся в напівважку вагу, щоб провести поєдинок проти володаря пояса WBA Дмитра Бівола (19-0, 11 KO).

Бій відбудеться в ніч із 7 на 8 травня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі.

Канело прагне звання найкращого боксера в історії, ставши найсильнішим у черговому дивізіоні.

Тим часом Усик готується до реваншу з Ентоні Джошуа.