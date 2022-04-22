Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу
Втрати ворога досягли 21 тисячі осіб особового складу
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росіяни обстріляли з "Ураганів" Дніпропетровську область
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Росія нанесла три ракетні удари по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини (оновлено)
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Священник УПЦ МП Андрій Пінчук: "Чекаємо від священноначалія, що вони визначаться: вони з Україною чи з Кирилом та Путіним"
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Укрпошта зупиняє продаж марки з російським кораблем
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
Індія відмовилася прийняти літак для завантаження гуманітарної допомоги українцям
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
У російській Твері згорів НДІ Повітряно-космічної оборони, який займався розробкою "Іскандерів" (оновлено)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
Колишні нардепи фракції ОПЗЖ створили у Раді нову депутатську групу: "за життя та мир" (перелік)
ГоловнаСпорт

Серцем і думками я в Україні, але бій Ф'юрі - Вайт не пропущу, - Усик

Українець готується до свого чемпіонського поєдинку.

Серцем і думками я в Україні, але бій Ф'юрі - Вайт не пропущу, - Усик
Олександр Усик
Фото: cnn.iprima.cz

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик в інтерв'ю німецькому виданню BILD поділився думками щодо титульного бою між володарем пояса WBC Тайсоном Фьюрі (31-0-1, 22 КО) та Ділліаном Вайтом (28-2, 19 КО).

"Не сказав би, що чекаю цього бою з великим інтересом. У нас у країні багато проблем, а серцем та думками я на батьківщині, в Україні. Але я обов'язково подивлюся цей бій", - заявив Усік.

"Мій фаворит - Ф'юрі. Він технічно сильніший і має кращі боксерські навички. Сильні сторони Тайсона? Його зріст, боксерський інтелект і легкість, з якою він пересувається рингом.

Вайту доведеться тиснути на Ф'юрі, працювати по корпусу. У Ф'юрі велике тіло та маленька голова. Вайт здатний сильно пробити і сподіватися на лаки-панч", - розставив акценти чемпіон.

"Чи битимуся з переможцем? Я зараз готуюся до другого бою з Ентоні Джошуа. Сконцентрований зараз на цьому. І готовий до цього поєдинку навіть краще, ніж до першого", - зазначив українець.

Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі - Вайт пройде найближчою суботою.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також