Серцем і думками я в Україні, але бій Ф'юрі - Вайт не пропущу, - Усик

Чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександр Усик в інтерв'ю німецькому виданню BILD поділився думками щодо титульного бою між володарем пояса WBC Тайсоном Фьюрі (31-0-1, 22 КО) та Ділліаном Вайтом (28-2, 19 КО).

"Не сказав би, що чекаю цього бою з великим інтересом. У нас у країні багато проблем, а серцем та думками я на батьківщині, в Україні. Але я обов'язково подивлюся цей бій", - заявив Усік.

"Мій фаворит - Ф'юрі. Він технічно сильніший і має кращі боксерські навички. Сильні сторони Тайсона? Його зріст, боксерський інтелект і легкість, з якою він пересувається рингом.

Вайту доведеться тиснути на Ф'юрі, працювати по корпусу. У Ф'юрі велике тіло та маленька голова. Вайт здатний сильно пробити і сподіватися на лаки-панч", - розставив акценти чемпіон.

"Чи битимуся з переможцем? Я зараз готуюся до другого бою з Ентоні Джошуа. Сконцентрований зараз на цьому. І готовий до цього поєдинку навіть краще, ніж до першого", - зазначив українець.

Нагадаємо, поєдинок Ф'юрі - Вайт пройде найближчою суботою.