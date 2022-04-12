Фото: cnn.iprima.cz Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBО у суперважкій вазі Олександр Усик створив благодійний фонд "Usyk Foundation".

"Моя команда і я зробили фонд, який допомагатиме людям, які залишилися без житла і яким потрібна допомога.

Ми допомагатимемо теробороні, воїнам ЗСУ. Усім хочу побажати здоров'я, щастя та радості. Давайте молитись - і все в нас буде слава Богу. Разом до перемоги", - заявив Усик.

Нагадаємо, після початку війни Усик вступив до лав тероборони, але пізніше з дозволу уряду залишив Україну, щоб підготуватися до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.