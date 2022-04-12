У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
У найближчі дні можливий наступ військ РФ, - Генштаб
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
​Полк "Азов" повідомив, що російські війська використали в Маріуполі отруйну речовину
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Сили спецоперацій знищили підрозділ кадировців, у якому було багато учасників масових убивств у Сирії
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
Людмила Денісова: «Вони не такі, як ми, розумієте? Вони не будуть боротися за своє і своїх, як ми боремося зараз"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
“Із Гостомеля росіяни верталися злі як собаки, злі як оси. А за три дні знов збиралися на Київ"
Крах Імрана Хана
Крах Імрана Хана
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Росіяни у Волновасі змушують дітей іти у школу, що робить їх живим щитом агресора
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
Зеленський: "Буде одна з найскладніших битв, техніки ворога буде в рази більше, ніж зараз"
ГоловнаСпорт

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBО у суперважкій вазі заснував "Usyk Foundation"

Фонд Олександра Усика допомагатиме ЗСУ, теробороні та постраждалим українцям.

Олександр Усик
Фото: cnn.iprima.cz
Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBО у суперважкій вазі Олександр Усик створив благодійний фонд "Usyk Foundation".

"Моя команда і я зробили фонд, який допомагатиме людям, які залишилися без житла і яким потрібна допомога.

Ми допомагатимемо теробороні, воїнам ЗСУ. Усім хочу побажати здоров'я, щастя та радості. Давайте молитись - і все в нас буде слава Богу. Разом до перемоги", - заявив Усик.

Нагадаємо, після початку війни Усик вступив до лав тероборони, але пізніше з дозволу уряду залишив Україну, щоб підготуватися до реваншу проти британця Ентоні Джошуа.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також