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"Клички підтримали мене в тому, що я їду тренуватися", - Усик

Боксер готується до матч-реваншу із Джошуа.

Олександр Усик
Фото: cnn.iprima.cz
Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, як брати Клички відреагували на його рішення покинути у воєнний час Україну, щоб провести реванш із Ентоні Джошуа.

"Маленьким хлопцем я дивився їх по телевізору. Потім я з ними познайомився, потім представляв їхню компанію. Зараз у нас дуже добрі, дружні стосунки і з Володимиром, і з Віталієм", – цитує Усика fightnews.info.

"Ми зідзвонюємося, підтримуємо один одного і в добрі, і особливо у важкі часи. Дуже приємно спілкуватися з ними. Досить розумні хлопці, у мене з ними обома дружні стосунки, все чудово.

І Володимир, і Віталій підтримали мене в тому, що я їду тренуватися, незважаючи на те, що це дуже важке рішення. Але я його прийняв, я зараз тут почав підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа", - зазначив боксер.

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