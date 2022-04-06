"Клички підтримали мене в тому, що я їду тренуватися", - Усик

Фото: cnn.iprima.cz Олександр Усик

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик розповів, як брати Клички відреагували на його рішення покинути у воєнний час Україну, щоб провести реванш із Ентоні Джошуа.

"Маленьким хлопцем я дивився їх по телевізору. Потім я з ними познайомився, потім представляв їхню компанію. Зараз у нас дуже добрі, дружні стосунки і з Володимиром, і з Віталієм", – цитує Усика fightnews.info.

"Ми зідзвонюємося, підтримуємо один одного і в добрі, і особливо у важкі часи. Дуже приємно спілкуватися з ними. Досить розумні хлопці, у мене з ними обома дружні стосунки, все чудово.

І Володимир, і Віталій підтримали мене в тому, що я їду тренуватися, незважаючи на те, що це дуже важке рішення. Але я його прийняв, я зараз тут почав підготовку до реваншу з Ентоні Джошуа", - зазначив боксер.