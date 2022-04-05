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Польща закликала виключити всіх росіян з МОК і міжнародних спортивних федерацій

Проте окремим спортсменам варто дозволити виступати, вважає міністр Каміль Бортнічук.

Каміль Бортнічук
Фото: EPA/UPG
Каміль Бортнічук

Міністр спорту та туризму Польщі Каміль Бортнічук на засіданні Ради ЄС з питань освіти, молоді, культури та спорту (EYCS) виступив за виключення всіх росіян з Міжнародного олімпійського комітету та міжнародних спортивних федерацій.

"Ми за те, щоб виключити росіян до моменту завершення миротворчого процесу та компенсацій Україні з усіх спортивних федерацій на чолі з Міжнародним олімпійським комітетом, щоб лише після компенсацій Україні вони могли знову претендувати на участь у світовому спорті, спортивних змаганнях", - заявив Бортнічук.

При цьому він додав, що окремим спортсменам варто дозволити виступати.

"Потрібно відокремлювати питання представників РФ і росіян, які виступають, наприклад, у футбольній Прем'єр-лізі. Це важче регулювати. Ми тут обмежимося рекомендаціями. Моя позиція, як і позиція міністрів Великобританії, США, Австралії, така, що іноді ці авторитети зі світу спорту виступають, не представляючи РФ", - зазначив польський міністр.

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