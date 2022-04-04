Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
З'явилося відео з Бучі: на вулицях багато тіл вбитих мирних мешканців
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
ГоловнаСпорт

Козлюк приніс Україні другу медаль чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

Українець став бронзовим призером у категорії до 97 кг.

Козлюк приніс Україні другу медаль чемпіонату Європи з греко-римської боротьби
Фото: uww.org

Владлен Козлюк
Фото: uww.org
Владлен Козлюк
Українець Владлен Козлюк став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у категорії до 97 кг, що проходив у Будапешті, повідомляє isport.ua. На шляху до медалі Козлюк в 1/8 фіналу переміг торішнього віцечемпіона світу серед юніорів Тирона Стеркенбурга з Нідерландів (7:2), а у чвертьфіналі впорався з бронзовим призером ЮЧМ-2019 Бейтуллою Кайшдагом з Туреччини (8:4).

У півфіналі українець програв віцечемпіону світу 2018 року Кирилові Мілову з Болгарії (1:7), а в боротьбі за "бронзу" переміг ексчемпіона Європи (2017), норвежця Фелікса Балдауфа (8:0).

Раніше таку медаль у категорії до 63 кг Олександр Грушин.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також