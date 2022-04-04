Козлюк приніс Україні другу медаль чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

Українець став бронзовим призером у категорії до 97 кг.

Фото: uww.org Владлен Козлюк

Українець Владлен Козлюк став бронзовим призером чемпіонату Європи з греко-римської боротьби у категорії до 97 кг, що проходив у Будапешті, повідомляє isport.ua. На шляху до медалі Козлюк в 1/8 фіналу переміг торішнього віцечемпіона світу серед юніорів Тирона Стеркенбурга з Нідерландів (7:2), а у чвертьфіналі впорався з бронзовим призером ЮЧМ-2019 Бейтуллою Кайшдагом з Туреччини (8:4).

У півфіналі українець програв віцечемпіону світу 2018 року Кирилові Мілову з Болгарії (1:7), а в боротьбі за "бронзу" переміг ексчемпіона Європи (2017), норвежця Фелікса Балдауфа (8:0).

Раніше таку медаль у категорії до 63 кг Олександр Грушин.