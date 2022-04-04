Козлюк приніс Україні другу медаль чемпіонату Європи з греко-римської боротьби

У півфіналі українець програв віцечемпіону світу 2018 року Кирилові Мілову з Болгарії (1:7), а в боротьбі за "бронзу" переміг ексчемпіона Європи (2017), норвежця Фелікса Балдауфа (8:0).
Раніше таку медаль у категорії до 63 кг Олександр Грушин.
Українець став бронзовим призером у категорії до 97 кг.
У півфіналі українець програв віцечемпіону світу 2018 року Кирилові Мілову з Болгарії (1:7), а в боротьбі за "бронзу" переміг ексчемпіона Європи (2017), норвежця Фелікса Балдауфа (8:0).
Раніше таку медаль у категорії до 63 кг Олександр Грушин.