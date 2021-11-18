Чемпіон Європи та конкурент Беленюка у збірній України змінив громадянство, - ЗМІ

Чемпіон Європи-2020 і бронзовий призер індивідуального Кубка світу-2020 з греко-римської боротьби Семен Новіков змінив спортивне громадянство, повідомляє xsport.ua.

Титулований український борець продовжить кар'єру, захищаючи кольори Болгарії.

Нагадаємо, 23-річний Новіков був головним конкурентом Жана Беленюка в боротьбі за поїздку на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Проте все ж таки до столиці Японії вирушив досвідченіший спортсмен, звідки й привіз єдину для України на Іграх золоту медаль.

Раніше Новіков і Беленюк неодноразово конфліктували в пресі. Остання сутичка на килимі між борцями відбулася у фіналі чемпіонату України-2019 у Кременчуці, тоді поєдинок виграв Беленюк.

Новіков є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.