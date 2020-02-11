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Украинский борец Семен Новиков стал чемпионом Европы

В Риме он уверенно победил венгра Виктора Льоринца.

Украинский борец Семен Новиков стал чемпионом Европы
Семен Новиков
Фото: isport.ua

Украинский борец Семен Новиков впервые стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе в весовой категории до 87 кг.

В финале чемпионата Европы по спортивной борьбе он уверенно победил чемпиона Европы-2017, бронзового призера Европейский игр-2019 и обладателя трех медалей ЧМ венгра Виктора Льоринца - 7:1. Последним, кто побеждал титулованного венгра, был Жан Беленюк в финале чемпионата мира 2019 года.

В полуфинале Семен в волевом стиле победил россиянина Александра Комарова - 5:3.

Новиков принес вторую медаль сборной Украины на чемпионате Европы-2020, который проходит в Риме. Ранее в весе до 63 кг харьковчанин Ленур Темиров получил бронзовую медаль.

Напомним, что Беленюк пропускает нынешний ЧЕ, не внеся этот турнир в программу подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио, лицензию на участие в которых Жан уже имеет.

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