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Конкурент нардепа Беленюка по сборной Украины вышел в финал чемпионата Европы

Семен Новиков в шаге от завоевания европейского "золота".

Конкурент нардепа Беленюка по сборной Украины вышел в финал чемпионата Европы
Семен Новиков
Фото: isport.ua

Украинский борец греко-римского стиля Семен Новиков в категории до 87 кг выступит в финале чемпионата Европы-2020, который проходит в Риме.

В полуфинале Семен в волевом стиле победил россиянина Александра Комарова. В равной схватке Семен проигрывал 1:3, и, казалось, упустил путевку в финал, но на последних секундах украинец сумел совершить бросок и вырвал победу 5:3.

В финале 21-летнего Новикова ждет серьезное испытание – чемпион Европы 2017 года, бронзовый призер Европейский игр 2019 года, обладатель трех медалей ЧМ венгр Виктор Леринц. Последним, кто его побеждал, был наш Жан Беленюк в финале чемпионата мира 2019 года.

Отметим, что Беленюк пропускает нынешний ЧЕ, не внеся этот турнир в программу подготовки к Олимпийским играм-2020 в Токио, лицензию на участие в которых Жан уже имеет.

Это и дало возможность принять участие на турнире в Риме Новикову.

Напомним, в сентябре 2019 года народный депутат от "Слуги народа" Беленюк сообщил, что полностью посвятит себя политике лишь после выступления на летних Олимпийский играх-2020.

Добавим, что еще двое украинцев не смогли пробиться в финал в Риме - Владимир Яковлев (77 кг) и Николай Кучмий (130 кг). Сегодня они поборются в "бронзовом" финале.

Кроме того, Ленур Темиров проиграл в 1/8 финала, но шанс на медаль еще есть. Темиров поборется в утешительной схватке за выход в "бронзовый" финал.

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