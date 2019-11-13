Двукратный чемпион мира по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады от партии "Слуга Народа" Жан Беленюк рассказал на брифинге в парламенте об инициативах спортивного и бюджетного комитетов при формировании бюджета на следующий год, которые не были поддержаны правительством.

В частности, серебряный призер Олимпиады-2016 посетовал на то, что в бюджет на следующий год не включено достаточное выделение денег на спорт.

"Предложения нашего комитета, которые были утверждены бюджетным комитетом, были отложены и не учтены правительством. А именно: повышение зарплат тренерам ДЮСШ, для этого нужно 677 млн гривен. Проект есть, но для его реализации нужны финансы, чтобы это было не только на бумаге.

Финансирование и создание новых дворцов спорта, а также ремонт существующих. Бюджетный комитет поддержал выделение 150 млн гривен, но в проекте бюджета на это не выделено денег.

Также не было поддержано (правительством, - LB.ua) выделение денег на постройку и реконструкцию спортивных бассейнов. Опять же, 200 млн гривен бюджетный комитет поддержал наше предложение, но правительством не было поддержано. Увы.

Еще правительство не поддержало и постройку современного биатлонного комплекса за 100 млн гривен в Ивано-Франковской области.

В бюджете вообще не учтено финансирование спортивной медицины и сети спортивных диспансеров, что не учтено в проекте бюджета вообще. Это значит, что в следующем олимпийском году у наших спортсменов не будет надлежащих условий для подготовки к соревнованиям.

Я имел личную беседу с Министром финансов и буду встречаться еще раз, чтобы поднять эти серьезные темы, чтобы нас услышали, - отмечает Беленюк.

При этом депутат предлагает искать альтернативные источники финансирования украинского спорта.

При условии отсутствия ресурса на финансирование спорта в Украине необходимо искать дополнительные источники получения средств. Одним из них, на наш взгляд, является легализация игрового бизнеса.

Мы будем поддерживать такие законопроекты только в том случае, если в них будут предусмотрены отчисления в том числе и на спорт. Наша позиция – государство должно заботиться о спорте и делать все зависимое, чтобы наши спортсмены прославляли страну на международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх", – подытожил Беленюк.