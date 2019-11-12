Месси не намерен обсуждать продление контракта с "Барселоной", - СМИ

Аргентинец сомневается в своих физических кондициях через несколько лет.

Капитан "Барселоны" Лионель Месси пока не готов обсуждать с каталонским клубом условия нового контракта, сообщает Marca.

По данным источника, 32-летний аргентинец намерен проследить за своим телом и физическим состоянием, чтобы понимать, может ли он продолжать карьеру игрока через несколько сезонов.

Напомним, Лионель продлил контракт с "Барселоной" до 2021 года.

Скорее всего, по завершению действующего соглашения он и будет принимать решение о своей дальнейшей судьбе.

Добавим, что в контракте Месси с "Барселоной" есть один уникальный пункт.