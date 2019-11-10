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Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в чемпионате Испании

"Барса" не оставила шансов "Сельте".

Месси повторил рекорд Роналду по числу хет-триков в чемпионате Испании
Лионель Месси
Фото: EPA/UPG

В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на "Ноу Камп" принимала "Сельту".

Подопечные Эрнесто Вальверде, действуя большую часть поединка академично и без привычного для них блеска, тем не менее добились крупной победы 4:1.

Хет-триком отметился капитан "блаугранас" Лионель Месси. Особенно хорош был второй гол Лео, забитый со штрафного на последней минуте первого тайма.

Отметим, что этот хет-трик стал для аргентинца 34-м в Примере и по этому показателю он сравнялся с рекордсменом - Криштиану Роналду.

Стоит добавить, что для достижения такого результата португальцу потребовалось провести в чемпионате Испании 292 игры, а Лионелю - 459.

В Примере сохраняется двоевластие - по 25 очков набрали "Барселона" и "Реал".

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