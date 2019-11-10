В рамках 13-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" на "Ноу Камп" принимала "Сельту".

Подопечные Эрнесто Вальверде, действуя большую часть поединка академично и без привычного для них блеска, тем не менее добились крупной победы 4:1.

Хет-триком отметился капитан "блаугранас" Лионель Месси. Особенно хорош был второй гол Лео, забитый со штрафного на последней минуте первого тайма.

Отметим, что этот хет-трик стал для аргентинца 34-м в Примере и по этому показателю он сравнялся с рекордсменом - Криштиану Роналду.

Стоит добавить, что для достижения такого результата португальцу потребовалось провести в чемпионате Испании 292 игры, а Лионелю - 459.

В Примере сохраняется двоевластие - по 25 очков набрали "Барселона" и "Реал".