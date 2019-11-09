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Завацкая и Калинина вышли в полуфиналы турнира ITF в Лас-Вегасе

До очной встречи двух украинок на турнире остался лишь один шаг.

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (WTA, 110) и Ангелина Калинина (WTA, 181) выиграли четвертьфинальные матчи на турнире ITF в американском Лас-Вегасе.

Катарина Завацкая
Фото: btu.org.ua
Катарина Завацкая

Третья сеяная Завацкая в упорном поединке переиграла американку Каролин Долхайд (8) 6:2, 4:6, 6:4.

Ангелина Калинина
Фото: ITF
Ангелина Калинина

Более спокойно сложился матч для Калининой, которой потребовалось менее полутора часов, чтобы сломить сопротивление также представительницы США, пятой сеяной на турнире Варвары Лепченко 6:3, 6:3.

В полуфинале Калинина встретится с представительницей Канады Кэтрин Себов, а Завацкая постарается огорчить японку Майо Хиби.

Ранее на этом турнире между теннисистками произошла потасовка прямо на корте.

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