Завацкая и Калинина вышли в полуфиналы турнира ITF в Лас-Вегасе

До очной встречи двух украинок на турнире остался лишь один шаг.

Украинские теннисистки Катарина Завацкая (WTA, 110) и Ангелина Калинина (WTA, 181) выиграли четвертьфинальные матчи на турнире ITF в американском Лас-Вегасе.

Фото: btu.org.ua Катарина Завацкая

Третья сеяная Завацкая в упорном поединке переиграла американку Каролин Долхайд (8) 6:2, 4:6, 6:4.

Фото: ITF Ангелина Калинина

Более спокойно сложился матч для Калининой, которой потребовалось менее полутора часов, чтобы сломить сопротивление также представительницы США, пятой сеяной на турнире Варвары Лепченко 6:3, 6:3.

В полуфинале Калинина встретится с представительницей Канады Кэтрин Себов, а Завацкая постарается огорчить японку Майо Хиби.

Ранее на этом турнире между теннисистками произошла потасовка прямо на корте.