Украинец Руднев стал двукратным чемпионом мира по самбо

В корейском Чхонджу завершился первый соревновательный день чемпионата мира по самбо.
В категории до 74 килограммов статус фаворита подтвердил украинец Владислав Руднев, став двукратным чемпионом мира по боевому разделу.
Чемпион Бухареста -2018 в финале победил Истама Курбатова из Узбекистана, сообщается на официальном сайте Федерации самбо Украины.
Напомним, что Владислав также является двукратным чемпионом Европы (2018 - до 74 кг, 2019 - до 82 кг).
Вторую медаль в копилку украинской сборной добыла Наталья Смаль.
В категории до 72 килограммов самбистка завоевала бронзовую награду.
Отметим, что турнир в южнокорейской столице продлится до 11 ноября.