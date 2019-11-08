Накануне завершился 4-й тур группового этапа Лиги Европы.

В частности, в группе Н команда украинца Сергея Реброва – "Ференцварош" принимала московский ЦСКА. Матч завершился нулевой ничьей.

Таким образом, перед предпоследним туром лидерство в группе сохранил "Эспаньол" (10 очков), который уже обеспечил себе выход в стадию плей-офф.

На 5 очков от испанцев отстает "Лудогорец".

На очко от болгар отстают венгры, и замыкает квартет ЦСКА, для которого очко в Будапеште стало дебютным в нынешнем групповом розыгрыше.

Стоит отметить, что еще задолго до поединка в столице Венгрии страсти между болельщиками были накалены.

Стычки между фанатами обеих команд возникали на улице, в метро, а также перед стадионом, сообщает "Спорт-Экспресс".

A las 21:00 comienza el Ferencváros - CSKA de Moscú de la Europa League en Budapest. En la previa algunos incidentes.



Los húngaros acompañados por gente de Śląsk Wrocław, y los rusos con Widzew Łódź.



Vía https://t.co/we2DVsPzEo pic.twitter.com/jKp07jYR6S — Gradas en Polonia 🇵🇱 (@gradapolonia) 7 ноября 2019 г.

Беспорядки в метро Будапешта перед матчем «Ференцварош» — ЦСКА 🔥 pic.twitter.com/N4tVMlCUup — SPORT24.ru (@sport24_ru) 7 ноября 2019 г.

При этом, казалось бы, внутренняя междуусобица фанов двух команд превратилась в интернациональную – венгерских болельщиков поддержали фаны польского "Шленска" (Вроцлав), а на стороне поклонников московских "армейцев" выступили соотечественники поляков из "Видзева" (Лодзь).

При этом на одежде фанатов "Ференцвароша" была замечена нацистская символика, отмечает isport.ua.

"Местные зрители скандировали антироссийские лозунги. Нападавших было несколько десятков, у многих на одежде была символика Венгрии начала 40-х, союзника нацистской Германии. Стюарды попытались успокоить ситуацию – до какой-то степени это удалось", - отмечает издание, ссылаясь на telegram "СЭ".