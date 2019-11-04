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Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира

Ярослава единственная среди претенденток является призером чемпионата мира.

Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира
Фото: uaf.org.ua

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира по итогам 2019 года. Спортсменка из Украины вошла в пятерку финалисток в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Об этом сообщается на сайте организации.

Претендентки:

  • Ярослава Магучих, Украина, прыжки в высоту - чемпионка Европы U20, рекордсмен мира U20 (2,04 метра), серебряный призер взрослого чемпионата мира в Дохе;
  • Британи Андерсон, Ямайка, рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров с барьерами (12,71 с);
  • Лемлем Хайлу, Эфиопия, лидер мирового юниорского сезона в беге на 1500 метров (4.02,97), бронзовая медалистка Африканских игр, полуфиналистка чемпионата мира;
  • Гленда Морейон, Эквадор, обладательница лучшего результата мира среди юниорок по спортивной ходьбе на 20 км (1:25.29), лидер юниорского мирового сезона и рекордсменка Южной Америки среди юниорок по спортивной ходьбе на 10 км (43.04);
  • Ша’Карри Ричардсон, США, рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров (10,75) и 200 метров (22,17), чемпионка NCAA в беге на 100 метров.

Имя победительницы будет названо 23 ноября в Монако на церемонии ІААФ World Athletics Awards.

Ранее Магучих признали восходящей звездой европейской легкой атлетики.

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