Украинка Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира

18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих претендует на звание лучшей молодой легкоатлетки мира по итогам 2019 года. Спортсменка из Украины вошла в пятерку финалисток в номинации "Восходящая звезда" по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

Об этом сообщается на сайте организации.

Претендентки:

Ярослава Магучих, Украина, прыжки в высоту - чемпионка Европы U20, рекордсмен мира U20 (2,04 метра), серебряный призер взрослого чемпионата мира в Дохе;

Британи Андерсон , Ямайка, рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров с барьерами (12,71 с);

, Ямайка, рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров с барьерами (12,71 с); Лемлем Хайлу , Эфиопия, лидер мирового юниорского сезона в беге на 1500 метров (4.02,97), бронзовая медалистка Африканских игр, полуфиналистка чемпионата мира;

, Эфиопия, лидер мирового юниорского сезона в беге на 1500 метров (4.02,97), бронзовая медалистка Африканских игр, полуфиналистка чемпионата мира; Гленда Морейон , Эквадор, обладательница лучшего результата мира среди юниорок по спортивной ходьбе на 20 км (1:25.29), лидер юниорского мирового сезона и рекордсменка Южной Америки среди юниорок по спортивной ходьбе на 10 км (43.04);

, Эквадор, обладательница лучшего результата мира среди юниорок по спортивной ходьбе на 20 км (1:25.29), лидер юниорского мирового сезона и рекордсменка Южной Америки среди юниорок по спортивной ходьбе на 10 км (43.04); Ша’Карри Ричардсон, США, рекордсменка мира среди юниорок в беге на 100 метров (10,75) и 200 метров (22,17), чемпионка NCAA в беге на 100 метров.

Имя победительницы будет названо 23 ноября в Монако на церемонии ІААФ World Athletics Awards.

Ранее Магучих признали восходящей звездой европейской легкой атлетики.