Южненский "Химик" впервые в истории вышел в групповой раунд Лиги чемпионов

В Южном Одесской области завершился второй матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов СEV (Конфедерация европейского волейбола), где женский волейбольный клуб "Химик" играл против чешского "Оломоуца".

С первых минут украинки захватили инициативу и держали лидерство два сета, но пятикратному чемпиону Чехии удалось переломить ход игры. Матч завершился со счетом 2: 3 (25:18, 23:25, 19:25, 24:26, 13:15) в пользу "Оломоуца", передает Радио Свобода.

Так как первый матч с участием "Химика" и "Оломоуца" завершился победой украинок, а второй - чешского клуба, то команды разыграли "золотой сет". Победу праздновал "Химик" - 15:13.

Теперь "Химик" впервые в истории будет играть в групповом раунде Лиги чемпионов. Соперниками украинок стали итальянский клуб "Новара", польский ЛКС (Лодзь) и немецкий "Штутгарт".

Первый матч украинский клуб сыграет на выезде 19-21 ноября против действующего победителя турнира "Новара".