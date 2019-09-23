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В Греции задержали сирийских мигрантов, выдававших себя за волейбольную команду из Украины

Украинские паспорта, которые были найдены у них, не фальшивые.

Фото: ekathimerini.com

Греческая полиция арестовала десятерых сирийских мигрантов без документов, выдававших себя за волейбольную команду из Украины, сообщает sportarena, ссылаясь на comekathimerini.com.

Мигранты были задержаны в аэропорту Афин. Полиция установила, что их украинские паспорта либо похищенные, либо кем-то утерянные.

Сирийцы были одеты в одинаковые спортивные костюмы, с собой у них были спортивные сумки и волейбольные мячи.

Мигранты были доставлены в следственный магистрат, где им будет предъявлено обвинение в попытке незаконного выезда из страны с помощью похищенных или утраченных документов.

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