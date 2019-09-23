Лэмпард установил очередной антирекорд "Челси"

Фрэнк еще не догадывается, что через пару часов падет еще один клубный антирекорд

Накануне в матче 6-го тура Английской Премьер-Лиге "Челси" на "Стэмфорд Бридж" минимально уступил лидеру чемпионата – "Ливерпулю" 1:2.

Таким образом, "пенсионерами" под руководством Фрэнка Лэмпарда был установлен очередной клубный антирекорд - "Челси" не выигрывает на домашней арене с начала сезона на протяжении четырех матчей.

Последним тренером "Челси", который не выигрывал первые четыре матча во главе лондонцев, был Бобби Кэмпбелл, который в сезоне 1988/89 (еще до создания АПЛ) стартовал с трех ничьих и одного поражения.

Но Фрэнк превзошел Бобби, поскольку под его руководством "Челси" проиграл на своем поле уже дважды в четырех матчах - "Валенсии" в Лиге Чемпионов (0:1) и "Ливерпулю". Также "синие" в чемпионате Англии сыграли дома вничью с "Лестером" (1:1) и "Шеффилд Юнайтед" (2:2).

После поражения от мерсисайдцев "Челси" занимает непривычное для себя 11-е место в АПЛ.

В ближайшую субботу, 28 сентября, команде Лэмпарда будет предоставлен шанс реабилитироваться и одержать первую домашнюю победу в нынешнем сезоне в матче с "Брайтоном".

Напомним, в поединке ЛЧ против "Валенсии" Лэмпард установил еще один клубный антирекорд.