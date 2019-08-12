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"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре Английской Премьер-Лиги

Топ-матч подтвердил ожидания болельщиков.

"Манчестер Юнайтед" уничтожил "Челси" в первом туре Английской Премьер-Лиги
Фрэнк Лэмпард
Фото: EPA/UPG

В заключительном матче стартового тура Английской Премьер-Лиги состоялось эпическое противостояние – на "Олд Траффорд" сошлись "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Дебют Фрэнка Лэмпарда у руля "пенсионеров" выдался удручающим – лондонцы уступили 0:4.

В первом тайме футболисты "Челси" смотрелись ничуть не хуже хозяев, однако благодаря голу Маркуса Рэшфорда, заработанному и забитому игроком сборной Англии с пенальти, на перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу МЮ.

Во втором тайме также шла равная борьба.

Но на 64-й минуте Антони Марсьяль забил второй гол манкунианцев и "красных дьяволов" было уже не остановить.

Признаем, "Челси" не наиграл на 0:4, но такова реальность.

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