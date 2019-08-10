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Зеленский назначил чемпиону мира по биатлону Пидручному ежемесячную президентскую стипендию

Президентская стипендия составляет 12 тыс. грн.

Зеленский назначил чемпиону мира по биатлону Пидручному ежемесячную президентскую стипендию
Дмитрий Пидручный
Фото: EPA/UPG

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный, выигравший "золото" в гонке преследования на чемпионате мира в Эстерсунде, получил от Владимира Зеленского президентскую стипендию, сообщает sportarena.com.

Помимо этого, выплату от государства будут получать еще 14 украинских биатлонистов и их тренеров, отмечает издание.

При этом стипендия Пидручного составляет наивысшие 12 тыс. грн.

Отметим, после окончания минувшего биатлонного сезона Пидручный восстанавливался от травмы колена и вернулся к тренировкам лишь в конце июня.

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