Луганская "Заря" сыграла вничью с ЦСКА в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок на стадионе "Васил Левски" в Софии завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте. Фланговую атаку точным ударом в верхний угол ворот завершил бразилец Эвандро.

Луганчане сумели сравнять счет в конце первого тайма. Владлен Юрченко реализовал пенальти после игры рукой защитника ЦСКА.

Ответный поединок состоится в Запорожье 15 августа.

Как сообщалось, ФК "Мариуполь" стартовал в квалификации Лиги Европы с домашней ничьей.

Обновление.