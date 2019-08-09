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"Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА в квалификации Лиги Европы (обновлено)

Поединок завершился со счетом 1:1.

"Заря" сыграла вничью с софийским ЦСКА в квалификации Лиги Европы (обновлено)
Фото: ФК "Заря"

Луганская "Заря" сыграла вничью с ЦСКА в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Поединок на стадионе "Васил Левски" в Софии завершился со счетом 1:1.

Хозяева вышли вперед на 13-й минуте. Фланговую атаку точным ударом в верхний угол ворот завершил бразилец Эвандро.

Луганчане сумели сравнять счет в конце первого тайма. Владлен Юрченко реализовал пенальти после игры рукой защитника ЦСКА.

Ответный поединок состоится в Запорожье 15 августа.

Как сообщалось, ФК "Мариуполь" стартовал в квалификации Лиги Европы с домашней ничьей.

Обновление. 

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