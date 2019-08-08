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ФК "Мариуполь" с домашней ничьей стартовал в квалификации Лиги Европы

Ответная встреча пройдет 15 августа.

ФК "Мариуполь" с домашней ничьей стартовал в квалификации Лиги Европы
Фото: twitter.com/AZAlkmaar

ФК "Мариуполь" провел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против голландского "АЗ Алкмар".

Украинские футболисты сыграли в Одессе вничью - 0:0.

Первый тайм прошел с преимуществом гостей, которые создали несколько опасных моментов, передает УНИАН.

Так, Рустам Худжамов совершил эффектный сэйв после удара Келвина Стенгса, а после штрафного в исполнении Томаса Аувеяна и рикошета мяч пролетел рядом со штангой.

В дебюте второго тайма Хуждамову вновь пришлось вступать в игру, чтобы отразить сперва удар из-за пределов штрафной, а следом удар головой после подачи углового. А в середине тайма после удара Аувеяна и сэйва Худжамова мяч зацепил перекладину и покинул пределы поля.

До конца матча гости создали еще несколько моментов, но "Мариуполь", который за весь тайм отметился лишь парой не самых опасных ударов, сумел сохранить свои ворота "сухими".

Ответная встреча пройдет 15 августа.

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