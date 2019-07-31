Украинец Швед забил дебютный гол за "Селтик" в Лиге Чемпионов

21-летний футболист перешел в "Селтик" из львовских "Карпат".

Украинский футболист Марьян Швед забил гол в дебютном матче за шотландский "Селтик" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Об этом сообщает Радіо Свобода.

Украинец вышел на замену во втором тайме в матче против эстонского "Нымме Калью", забил на 93-й минуте и установил окончательный счет - 0:2. Первая игра закончилась со счетом 5:0 в пользу "Селтика".

В следующем раунде команда Шведа сыграет с румынским "Клужем".

Украинец перешел из львовских "Карпат" в "Селтик" в январе 2019 года, однако вторую часть прошлого сезона провел во Львове.