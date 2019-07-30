В Фоксборо, штат Массачусетс (США) прошел очередной матч Международного кубка чемпионов (МКЧ), в котором "Бенфика" встречалась с "Миланом" (1:0).

В одном моменте голкипер португальского клуба Одиссеас Влаходимос производил свободный удар от ворот, но решил исполнить этот тривиальный футбольный розыгрыш мяча оригинально.

Используя новое правило ввода мяча в игру, согласно которому вратарям теперь разрешено пасовать на одноклубника, находящегося внутри штрафной площади, тезка древнегреческого героя подбросил мяч носком бутсы на голову стоявшего в нескольких метрах защитника Рубена Диаша, а тот отпасовал мяч в руки Влаходимоса.

New strategy of goal kicks explored by Benfica. Returning the ball to the goalkeepers hands, gives them a few more potential actions (roll, throw, sidevolley etc.) pic.twitter.com/PxD737ZONL — The @coachdogge Project (@coach_dogge) 29 июля 2019 г.

Примечательно, что в перерыве матча главный судья предупредил Влаходимоса о том, чтобы тот больше не повторял данный трюк, хотя правил футболисты лиссабонского клуба формально не нарушили.

Добавим, что в неофициальной турнирной таблице МКЧ лиссабонцы идут на первом месте - после трех игр у подопечных Бруну Лаже 100-процентный результат.