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В матче против "Милана" голкипер "Бенфики" оригинально разыграл мяч, используя новое правило в футболе

Ноу-хау от игроков португальского клуба.

В матче против "Милана" голкипер "Бенфики" оригинально разыграл мяч, используя новое правило в футболе
Фото: скриншот

В Фоксборо, штат Массачусетс (США) прошел очередной матч Международного кубка чемпионов (МКЧ), в котором "Бенфика" встречалась с "Миланом" (1:0).

В одном моменте голкипер португальского клуба Одиссеас Влаходимос производил свободный удар от ворот, но решил исполнить этот тривиальный футбольный розыгрыш мяча оригинально.

Используя новое правило ввода мяча в игру, согласно которому вратарям теперь разрешено пасовать на одноклубника, находящегося внутри штрафной площади, тезка древнегреческого героя подбросил мяч носком бутсы на голову стоявшего в нескольких метрах защитника Рубена Диаша, а тот отпасовал мяч в руки Влаходимоса.

Примечательно, что в перерыве матча главный судья предупредил Влаходимоса о том, чтобы тот больше не повторял данный трюк, хотя правил футболисты лиссабонского клуба формально не нарушили.

Добавим, что в неофициальной турнирной таблице МКЧ лиссабонцы идут на первом месте - после трех игр у подопечных Бруну Лаже 100-процентный результат.

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