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Перед матчем за Суперкубок Украины полиция произвела массовые задержания фанов

12 фанатов были доставлены в полицию перед Суперкубком.

Перед матчем за Суперкубок Украины полиция произвела массовые задержания фанов
Фото: скриншот

Перед матчем за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером" (2:1), который накануне прошел в Одессе, в отдел полиции для выяснения обстоятельств были доставлены 12 болельщиков одной из команд-участниц футбольного матча, сообщает официальный сайт Национальной полиции Одесской области.

Указанные лица пытались затеять драку в парке Шевченко, нелицеприятно высказывались в адрес сотрудников правоохранительных органов, которые несли службу по охране общественного порядка при входе на стадион, отмечено в коммюнике.

Стоит добавить, что футбольные хулиганы отметились и во время матча.

Так, на 40-й минуте голкипера киевлян Дениса Бойко оглушила упавшая рядом петарда, и вратарь упал на газон. Арбитру встречи Виталию Романову из Днепра пришлось на некоторое время игру приостановить.

Фото: скриншот ТК Футбол
Досталось и коллеге Бойко - фанаты закидывали файерами и петардами и Андрея Пятова.

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