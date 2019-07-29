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"Ливерпуль" перед матчем за Суперкубок Англии сокрушительно проиграл "Наполи"

Мерсисайдцы продолжают проигрывать товарищеские матчи.

"Ливерпуль" перед матчем за Суперкубок Англии сокрушительно проиграл "Наполи"
Фото: EPA/UPG

В столице Шотландии Эдинбурге состоялся товарищеский поединок между обладателем кубка Лиги Чемпионов – "Ливерпулем" и "Наполи".

Итальянский клуб забил три бозответных мяча в ворота Симона Миньоле.

Добавим, до предстоящего в ближайшее воскресенье матча за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" подопечные Юргена Клоппа проведут еще один контрольный поединок – против "Лиона".

Напомним, в предсезонном туре по США "Ливерпуль" не одержал ни одной победы – проигрыши дортмундской "Боруссии" (2:3) и "Севилье" (1:2), а также ничья со "Спортингом" (2:2).

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